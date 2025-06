Stefan Mross fährt im TV fast eine Zuschauerin mit Vespa um

Bei der jüngsten Ausgabe von "Immer wieder sonntags" am 29. Juni sorgte Moderator und Schlagersänger Stefan Mross (49) für Aufregung, als er eine Zuschauerin beinahe mit einer Vespa überfahren hätte. Der 49-Jährige wollte mit dem eleganten Zweirad in die Arena einfahren, um Stars wie Andy Borg (64), Nicole (60) und Joey Heindle (32) zu begrüßen. Doch der geplante Auftritt nahm eine brenzlige Wendung, als eine Frau aus dem Publikum plötzlich in seinen Weg trat und nur durch ein schnelles Zurückweichen eine Kollision verhindern konnte. Die erschrockene Reaktion der Zuschauerin war ihr deutlich anzusehen.

Nach der Schrecksekunde bewies Stefan Humor und wandte sich direkt an die Zuschauer. Er erklärte, dass er jeden Sonntag mit einem anderen fahrbaren Untersatz in die Show einfahre, warnte jedoch augenzwinkernd: "Wenn Sie zu Hause auch so eine Vespa haben, kommen Sie bitte jetzt nicht die nächsten zwei Stunden auf die Idee, ebenfalls einen Ausflug zu machen!" Auf der Plattform X sorgte der Vorfall prompt für zahlreiche Kommentare und Witze auf Stefans Kosten. "Lieber Stefan, bitte nicht die verwirrten Rentner bzw. Zuschauer umfahren. Danke", schrieb ein Nutzer in Anspielung auf die Szene in der Live-Show.

Stefan Mross, der seit Jahren fester Bestandteil der Schlager- und TV-Szene ist, scheint solche kleinen Zwischenfälle mit Gelassenheit zu nehmen. Auch abseits der Bühne stand er immer wieder im Rampenlicht – sei es wegen seiner Ehen, seiner Kinder oder verschiedener Schlagzeilen, die sein turbulentes Leben begleiteten. Doch eines beweist der Musiker und Moderator immer wieder: Selbst die kuriosesten Szenarien meistert er mit einem Augenzwinkern. Und genau dafür lieben ihn seine Fans.

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Schlagersänger

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024

