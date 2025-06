Stefan Mross bezeichnet sich selbst als "Heulsuse"

Stefan Mross (49) ist seit dem 15. Juni wieder mit seiner Sendung "Immer wieder sonntags" auf den TV-Bildschirmen präsent, doch auch abseits der Bühne bleibt er authentisch. Im Format "Herzgeschichtn" auf GoldStar TV sprach er nun offen über die Dinge, die ihn zu Tränen rühren. Neben seiner Leidenschaft für die Musik offenbarte der 49-Jährige: "Ich bin eine Heulsuse." Besonders kitschige Filme, die er am liebsten mit seiner Partnerin Eva Luginger schaut, und unerwartete Überraschungen berühren ihn tief. Auch in seiner Live-Sendung beeinflussen ihn spontane Momente emotional stark, wie er enthüllte.

Seine Beziehung zu Eva scheint einen großen Einfluss auf sein Leben zu haben. Die Sängerin, die für ihn ihre eigenen Karrierewünsche zurückgestellt hat, hat Stefan laut eigener Aussage "ruhiger" gemacht. "Die Partys, die ich früher gefeiert habe, feiere ich nicht mehr", gestand er gegenüber der Zeitschrift "SuperIllu". Stattdessen genießen die beiden gemeinsame Dinnerabende, begleitet von einem Glas Wein. Obwohl die Scheidung von seiner letzten Ehefrau Anna-Carina Woitschack (32) noch nicht abgeschlossen ist, bezeichnet er Evas Mutter schon jetzt als "Schwiegermama in spe". Diese persönliche Stabilität scheint Stefan sehr zu schätzen, auch wenn er offen zugab, keinen konkreten Plan für eine weitere Hochzeit zu haben.

Stefan hat in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus gemacht, dass er eine Partnerschaft braucht, um glücklich zu sein. Mit Eva scheint er eine Frau an seiner Seite zu haben, die ihn nicht nur versteht, sondern das gemeinsame Leben harmonischer gestaltet. Die Familienplanung ist für beide abgeschlossen, wie der Sänger ebenfalls verriet – Nachwuchs sei nicht mehr geplant, da Eva keine eigenen Kinder wolle. Für Stefan, der insgesamt drei Kinder aus früheren Beziehungen hat, scheint das in Ordnung zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Mross, Schlagersänger

Anzeige