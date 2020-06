Fifty Shades of Grey, Pretty Woman und "Mr. & Mrs. Smith" – all diese Filme haben sie: erotische Szenen! Doch wie wird das zukünftig aussehen? Seit einiger Zeit stehen die Filmstudios in Hollywood still, jedoch sollen die Dreharbeiten ab dem 12. Juni wieder beginnen dürfen. Allerdings gelten dabei einige Beschränkungen und Maßnahmen: Könnte Computeranimation also etwa bald die zwischenmenschlichen Zärtlichkeiten vor der Kamera ersetzen?

Auch wenn die Arbeit am Set bald wieder aufgenommen werden darf, ein komplett normaler Arbeitstag wird in den Hollywood-Studios wohl vorerst nicht möglich sein. Dem Magazin The Sun liegt jetzt nämlich ein Dokument vor, in dem einige Regeln für die Filmindustrie offenbart werden. Vor allem wird betont, dass "Szenen, die engen Kontakt fordern", entweder "umgeschrieben, verworfen oder durch CGI ersetzt werden" sollen. Um die Abstandsregelungen auch während des Filmens zu wahren, könnte also tatsächlich bald die Animationstechnik zum Einsatz kommen.

Neben regelmäßigen Gesundheitstests, soll den Mitarbeitern und den Stars auch beigebracht werden, sich richtig die Hände zu waschen. Zusätzlich verlangen die Maßnahmen, dass die Crew hinter der Kamera sowohl einen Mundschutz, als auch einen Sichtschutz trägt. Castings seien vorerst ausschließlich hinter einer Plexiglasscheibe durchzuführen.

ActionPress Julia Roberts und Richard Gere in "Pretty Woman"

United Archives GmbH Angelina Jolie und Brad Pitt in "Mr. & Mrs. Smith"

ActionPress Jamie Dornan in "Fifty Shades of Grey – Befreite Lust"



