Fremdgehen kaum schlimm? Sarah Liebich ist sauer auf Ex Nico

Sarah Liebich ist auch nach Prominent getrennt nicht gut auf ihren Ex Nico Legat (26) zu sprechen. Die ehemaligen Temptation Island-Kandidaten versuchen in der Villa der Verflossenen als Team zusammenzuarbeiten, um sich das dicke Preisgeld zu sichern. Doch bei den beiden gibt es immer wieder Reibereien. Nico hat Sarah mehrfach betrogen. Im Gespräch mit Lukas Baltruschat (29) betonte er sogar, dass das nichts allzu Schlimmes sei, nachdem der Ex-Bachelorette-Boy gestanden hatte, ebenfalls untreu gewesen zu sein. Die Influencerin erklärt gegenüber Promiflash: "Zu Nicos Aussage, dass es nichts Schlimmes sei, kann ich nur sagen: Es passt du seinem Verhalten. Er zeigt uns, was er für ein Mensch ist und wie verloren er ist."

Für Fremdgeher hat Sarah offenbar kein Verständnis. Stattdessen eilte sie in der Sendung zu Lukas' Ex Chiara (26), um sie zu trösten, nachdem sie von dem Seitensprung erfahren hatte. Dabei kamen ihr auch einige Gedanken hoch. "Die Situation mit Chiara war sehr emotional… Es hat mich so an mich damals erinnert und so etwas hat kein Mensch verdient", stellt die Reality-TV-Kandidatin klar.

Sarah fragt sich sogar, wie sie sich jemals in Nico verlieben konnte. Mittlerweile hat sie aber auch einen neuen Mann an ihrer Seite. Die Beziehung machte sie wenige Wochen vor der "Prominent getrennt"-Ausstrahlung öffentlich – ihr Freund hat übrigens kein Problem mit dem TV-Format. "Mein Partner vertraut mir und hat jederzeit Verständnis gezeigt", erzählte die Content Creatorin in einem früheren Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

RTL Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Sarah verstehen? Ja, total! Nein, ich kann sie nicht in allen Punkten nachvollziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de