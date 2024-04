Schwere Krankheit: Cathy Lugner leidet an Herzmuskelschwäche

Cathy Lugner (34) gewährt ihren Fans einen privaten Einblick. In einem aktuellen TikTok-Livestream enthüllt die Ex von Richard Lugner (91), dass sie an einer Herzmuskelschwäche leide. Alle vier Herzklappen seien betroffen. "Das ist auch der Grund, warum ich regelmäßige Langzeit-EKGs machen muss", merkt die Beauty an. Daraufhin zieht die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin ihr Shirt etwas zur Seite und zeigt das kleine Gerät zur Aufzeichnung von Herzströmen, das an ihrem Körper befestigt ist.

Bereits 2018 machte Cathy erstmals öffentlich, dass sie mit Herzproblemen zu kämpfen habe – verriet jedoch nicht näher, worum es sich genau handele. Auf ihrem Instagram-Account merkte die 34-Jährige an: "Heute steht für mich der Besuch bei meinem Kardiologen an!" Kurz darauf hing die Fernsehbekanntheit am Tropf. "Gestern quietschfidel und heute sick!", äußerte sie sich damals auf Social Media.

Wegen ihrer gesundheitlichen Probleme zog sich Cathy sogar für mehrere Monate aus der Öffentlichkeit zurück. Auf der Onlineplattform erklärte sie gegenüber ihren Fans: "Leider habe ich seit Längerem mit unschönen Befunden zu kämpfen und heute erneut eine Untersuchung mit niederschlagenden Ergebnissen erhalten." Zudem bat sie ihre treuen Follower, sich keine Sorgen um sie zu machen – denn sie bekomme großartige Unterstützung ihrer Familie.

Action Press / Bieber, Tamara Cathy Lugner bei der Eröffnung der Bellucci Bar am Kudamm in Berlin im Juni 2022

Instagram / catherineee Cathy Lugner, TV-Bekanntheit

