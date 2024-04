Nach fünfjähriger Pause: Zendaya hat Angst vor der Met Gala

Die berühmte Met Gala wird in diesem Jahr ausgetragen von Jennifer Lopez (54), Bad Bunny (30), Chris Hemsworth (40) – und Zendaya Coleman (27)! Bei "Live with Kelly and Mark" gesteht die Schauspielerin, dass das große Event ihr ordentlich Respekt einflößt. "Die Stufen hinaufzugehen ist sehr einschüchternd", gesteht die "Spider-Man: No Way Home"-Darstellerin und fügt hinzu: "Ich war seit vier oder fünf Jahren nicht mehr dort, das wird also mein erstes Mal seit einer ganzen Weile." Immerhin gilt die Mega-Veranstaltung als einer der wichtigsten Termine in der Modewelt und Gastgeber spielen zu dürfen, ist eine besondere Ehre. Zuletzt posierte Zendaya 2019 in einem märchenhaften Cinderella-Kleid von Tommy Hilfiger (73), welches sogar leuchten konnte, auf den berüchtigten Stufen.

Wer sie dieses Mal einkleiden wird, verrät der einstige Disney-Star nicht. Über die Jahre hinweg hat Zendaya jedoch eine wahre Leidenschaft für Mode entwickelt. "Es macht mir Spaß, weil ich Mode gerne als Kreativität betrachte. Selbst bei Pressetouren ist es eine Möglichkeit, die Kreativität des Films fortzusetzen", erklärt sie. Sie selbst sei eine eher schüchterne Person, daher kreiere sie gerne verschiedene Charaktere, in die sie für Events schlüpfen kann. "Ich kann mich entscheiden: 'Ich bin heute eine Frau, die einen grünen Anzug trägt'. Man kann diese Figur einen Tag lang verkörpern und Kleidung ermöglicht einem das", schwärmt die Freundin von Tom Holland (27).

Gemeinsam mit ihrer Stylistin Law Roach sorgt Zendaya immer für einen Hingucker auf dem roten Teppich. So glänzte die "Dune"-Darstellerin jüngst an der Seite von ihrem Co-Star Timothée Chalamet (28) in einer Reihe von fantastischen Looks, inspiriert von dem Science-Fiction-Epos. Zur Premiere in London trug sie einen futuristischen Metallanzug im Roboter-Look. Und passend zum Tennis-Film "Challengers", der bald zum Streamen bereitsteht, überzeugte sie in einem stylishen Look: Zendaya kombinierte ein sportliches Plissee-Minikleid mit High Heels mit giftgrünen Tennisball-Absätzen!

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya bei der Met Gala 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf Zendayas Met-Gala-Look? Ja, ich bin gespannt! Na ja, mir sagen ihre Looks nicht so zu... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de