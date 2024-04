Neue OPs? Katie Price will wie eine Bratz-Puppe aussehen!

Ob sie sich damit einen Gefallen tut? Eigentlich hatte Katie Price (45) vor Kurzem in ihrem Podcast "The Katie Price Show" angekündigt, ihre Oberweite verkleinern zu lassen. Denn die großen Brüste schränken den Alltag des Models stark ein: Vor wenigen Monaten flog sie sogar aus einer Achterbahn, da ihre Brüste zu groß für den Sicherheitsbügel waren. Das scheint Katie aber mittlerweile erfolgreich verdrängt zu haben: In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Reality-TV-Bekanntheit ein Bild einer Bratz-Puppe. "Träume werden wahr", schrieb sie unter den Beitrag. Ob die Britin damit ihre nächsten Schönheitseingriffe andeuten will?

Eigentlich hatte die Beauty betont, dass sie den Beauty-OPs nun abschwören möchte. "Ich möchte lieber nach Sport süchtig sein und nicht länger nach Schönheitseingriffen", äußerte sie sich ebenfalls in ihrem Podcast und erklärte, auf einem guten Weg zu sein: "Ich gehe schon ins Fitnessstudio. Ich bin dran, fit, gesund und süchtig nach Bewegung zu werden."

Ob Katie überhaupt genügend Kohle auf der hohen Kante hat, um sich unters Messer zu legen, ist ohnehin fraglich: Die fünffache Mutter hat Steuerschulden in Höhe von umgerechnet 890.000 Euro. Daher steht sie derzeit vor Gericht – doch laut Berichten von The Sun ließ das ehemalige Boxenluder den Gerichtstermin, bei dem sie eigentlich Aussagen über ihre Finanzen hätte treffen sollen, platzen. Welche Konsequenzen ihr jetzt drohen, ist bisher nicht bekannt.

Instagram / katieprice Instagram-Story von Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Star

