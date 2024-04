Taylor Swift schreibt mit ihrem neuen Album Chartgeschichte!

Taylor Swift (34) befindet sich aktuell auf der Überholspur! Am 19. April veröffentlichte die Sängerin ihr Album "The Tortured Poets Department" – und stellt damit einen Rekord nach dem anderen auf. Ihr neuester Erfolg: Taylor ist die erste Künstlerin, die im 21. Jahrhundert 12 Nummer-eins-Alben in den britischen Charts platzieren konnte. Das gab die Official Charts Company in einer Mitteilung bekannt. Innerhalb der ersten Woche soll Taylor beachtliche 270.000 Einheiten von ihrem neuen Album in Großbritannien verkauft haben. Damit übertrifft sie ihren bisherigen Rekord von 204.000 Einheiten, den sie mit ihrem Album "Midnights" in 2022 aufgestellt hatte.

Erst wenige Tage zuvor durfte sich die "I Knew You Were Trouble"-Interpretin über einen anderen Meilenstein freuen. Die Streaming-Plattform Spotify verkündete, dass "The Tortured Poets Department" am 22. April 2024 mit über einer Milliarde Streams zum meistgestreamten Album auf der Plattform innerhalb einer einzigen Woche wurde. Am Tag der Album-Veröffentlichung wurde ihre neue Musik so häufig gestreamt wie von keinem anderen Künstler zuvor. Und auch ihre neue Single "Fortnight" erzielte an einem einzigen Tag mehr Streams als jeder andere Song zuvor. Damit wurde Taylor zur meistgestreamten Künstlerin innerhalb von 24 Stunden.

Der Erfolg macht sich auch auf dem Bankkonto der "Blank Space"-Interpretin bemerkbar. Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Taylor die erste Musikerin, die allein durch ihre Songs und Auftritte zur Milliardärin wurde. Damit schaffte es die 34-Jährige in der Liste der reichsten Promis auf Platz 14.

Getty Images Taylor Swift im Oktober 2023

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

