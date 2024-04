"Technisches Problem": Oliver Pochers Flugzeug muss umkehren

Das hat sich Oliver Pocher (46) wohl anders vorgestellt! Eigentlich wollte der Comedian seine Kinder in Miami besuchen, doch als er ins Flugzeug gestiegen war, landete er nach mehreren Flugstunden wieder am Startflughafen in Frankfurt. In seiner Instagram-Story berichtete der Komiker, dass der Flieger nach nicht einmal der halben Strecke umkehren musste. "Das war ja ganz witzig gestern, als es mal kurz über der halben Strecke des Atlantiks hieß: 'Ähm, wir haben irgendwie ein technisches Problem. Ich glaube, wir müssen noch mal zurückfliegen'", schilderte Olli frustriert die Situation.

Besonders ungünstig an dem Fauxpas: Olli und seine Kinder hatten eigentlich etwas Besonderes zusammen geplant. "Für mich war es auch ein bisschen ärgerlich, weil ich eigentlich mit meinen Kindern zum Basketball wollte", erklärte er und fügte in typisch ironischer Manier hinzu: "Aber ist egal, die Tickets kriegst du hinterher geschmissen. Kostet ja kein Geld." Nach all den Unannehmlichkeiten hat es der 46-Jährige mittlerweile endlich nach Miami zu seinen Kindern und Ex Sandy Meyer-Wölden (41) geschafft. "Endlich angekommen und der 'Grinch' hat heute mal gute Laune mitgebracht", schreibt die Blondine scherzend unter einem Clip im Netz, in dem der Comedian zu ihr ins Auto steigt.

Olli und Sandy waren von 2009 bis 2013 ein Paar und bekamen in dieser Zeit drei gemeinsame Kinder. Nach der Trennung vor über zehn Jahren war das Verhältnis zwischen den beiden zunächst ziemlich unterkühlt. Doch ihren Kindern zuliebe konnten sich der Comedian und das Model zusammenraufen und letztlich eine tiefe Freundschaft zueinander aufbauen. Doch obwohl sie in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" wieder sehr vertraut miteinander klingen, können sie sich kein Liebescomeback vorstellen. "Ich denke, wenn man so eine Ebene erreicht hat, dann sollte man das nicht noch einmal riskieren", erklärt Sandy bei einem ihrer Live-Podcast-Auftritte.

ActionPress Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden, Wiener Opernball 2024

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im April 2011

