Fast so weit? Jenna Dewan zeigt stolz ihren runden Babybauch

Seit Anfang dieses Jahres ist es nun schon bekannt: Jenna Dewan (43) erwartet ein weiteres Kind! Lange kann es nicht mehr dauern, bis der neueste Spross das Licht der Welt erblickt, denn der Babybauch der Schauspielerin ist schon ganz schön groß. Auf aktuellen Fotos sieht man die "Rookie"-Darstellerin mit einer Freundin in dem trendigen Viertel Los Feliz in Los Angeles. Zu dem Treffen trägt die "Step Up"-Tänzerin ein knöchellanges, eng anliegendes Kleid in Cremeweiß. Zu dem sommerlichen Look kombiniert sie eine süße Tasche in der gleichen Farbe und glitzernde Sandalen. Lachend hält sie sich den kugelrunden Babybauch, der durch das Kleid perfekt in Szene gesetzt wird.

Der neue Nachwuchs ist bereits das dritte Kind von Jenna. Und obwohl sie auf den Fotos mit der Sonne um die Wette strahlt, sei die aktuelle Schwangerschaft wohl nicht so einfach. In einem Interview mit People erzählte sie vor einigen Tagen: "Schwanger zu sein, während man zwei weitere Kinder durch die Gegend jagen muss, macht mich auf jeden Fall ein wenig schlapper. Alles in allem läuft es sehr gut und es ist wundervoll. Aber ich bin zweifellos viel müder." Ihr Partner Steve Kazee (48) ist ihr allerdings eine große Hilfe. Denn wie sie noch verriet: "Er erinnert mich ständig daran, mal eine Pause einzulegen. Er ist wirklich wundervoll."

Möglicherweise ist die Schwangerschaft auch wegen ihres Streits mit Ex-Mann Channing Tatum (44) so anstrengend. Die zweifache Mama und der Magic Mike-Darsteller ließen sich bereits 2019 scheiden, aber sie konnten sich bis jetzt nicht einigen, was und wie viel der gemeinsamen Gelder jeder Partei zusteht. Laut Jenna soll ihr damaliger Ehemann seine Rolle in den sexy Tanzfilmen dank ihrer Hilfe ergattert haben, weswegen ihr ein Teil der Profite des Films zustehen solle. Laut Daily Mail werden sie sich im Dezember dieses Jahres deswegen vor Gericht einigen müssen.

