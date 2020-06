Die Musikwelt trauert um Pau Donés. Bereits in jungen Jahren entdeckte der gebürtige Spanier seine Leidenschaft zur Musik. Mit 12 Jahren bekam der Sänger seine erste Gitarre geschenkt – im Jahr 1996 veröffentlichte der Musiker mit seiner Band Jarabe de Palo sein erstes Album. Im September 2015 zog sich der Künstler aufgrund einer Krebserkrankung aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt folgt die traurige Gewissheit: Pau ist im Alter von 53 Jahren gestorben.

In einem Statement via Instagram bestätigte die Familie Paus Tod. Demnach ist der "Bonito"-Interpret am heutigen Dienstag an den Folgen seiner Darmkrebserkrankung verstorben. Dazu posten die letzte Aufnahme des Musikers: Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt den Frontsänger der spanischen Band mit schwarzen Boots, ärmellosem Shirt und Bart vor einer kahlen Wand sitzend. "Wir möchten dem medizinischen Team und allen Mitarbeitern des Krankenhauses [...] für all ihre Arbeit und das Engagement in dieser Zeit danken", heißt es im weiteren Verlauf der Mitteilung.

Im Jahr 2015 machte Pau seine Diagnose Darmkrebs öffentlich. Nur ein Jahr später ließ er verlauten, wieder krebsfrei zu sein. In den letzten Monaten schien die Erkrankung allerdings wieder zurückgekehrt zu sein. Mit dem plötzlichen Tod des Sängers hatte jedoch keiner gerechnet – in ihrem neuesten Video hatte die Band sogar noch ein geplantes Comeback angekündigt.

Instagram / jarabeoficial Pau Donés im April 2020

Getty Images Pau Donés, Sänger

Getty Images Pau Donés, Mitglied der Band Jarabe de Palo



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de