Melanie Müller (32) vermisst den Ballermann so sehr – sie bringt sogar einen Song über ihre Sehnsucht raus! Aufgrund der aktuellen Situation war es bisher nicht möglich, die diesjährige Ballermann-Saison zu starten. Wegen der Reise- und Versammlungseinschränkungen müssen die Fans und Künstler der beliebten Partymeile erst einmal fern bleiben. Melanie ist zumindest mit dem Herzen am Ballermann und das verpackt sie jetzt in einem neuen Song!

Gerade erst ist der Song "Mit dem Herzen auf Malle" erschienen. Im zugehörigen Musikvideo ist nicht nur Sängerin Melli zu sehen – auch viele anderen Stars der Szene wie Lorenz Büffel, Ikke Hüftgold oder Isi Glück tanzen zu dem Gute-Laune-Track. Gegenüber Promiflash erklärt die einstige Bachelor-Kandidatin, was hinter dem Titel steckt: "Wir haben den Song mehr oder weniger deswegen geschrieben und produziert, weil wir jetzt nicht feiern können, nicht auf die schönste Insel der Welt können und wir trotzdem mit dem Herzen auf Malle sind und alle dann doch irgendwie zurückkehren." Es sei total schön für sie, dass so viele Kollegen im Video mitgewirkt hätten, da dies zeige, dass alle in der schwierigen Lage zusammenhalten.

Aber nicht nur wegen ihren Kollegen wird Melli beim Gedanken an die Sonneninsel ganz elend zumute: "Ich wäre jetzt den ganzen Sommer auf Mallorca mit den Kindern, das tut schon sehr weh. Ich habe jetzt geplant, direkt Anfang Juli wieder auf die Insel zu fliegen und dann werde ich mir die ganze Situation dort angucken", erklärte sie. Sie hoffe, dass bis dahin alles so langsam wieder seinen geregelten Gang nehme und sie ihre Freunde und Bekannten wiedersehen könne. "Und vielleicht kann man dann sogar schon wieder einen kleinen Bierkönig-Auftritt starten", gab sie sich optimistisch.

Anzeige

Wehnert, Matthias Melanie Müller bei einem Event in Görlitz, Februar 2020

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Melanie Müller im Oktober 2019

Anzeige

© SAT.1 Melanie Müller beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de