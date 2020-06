Traurige Offenbarung von Maike Bollow (56)! Die in Lüneburg lebende Schauspielerin ist vor allem durch ihre Hauptrolle in der ARD-Soap Rote Rosen bekannt. Dort spielte sie die dänische Modedesignerin Tine Hedelund, die verzweifelt versucht hatte, ihre Tochter aus den Händen einer Sekte zu befreien. Im echten Leben hatte Maike zu ihrer eigenen Mutter nicht unbedingt den besten Draht. Doch jetzt ist etwas Schreckliches passiert – ihre Mama starb vor fünf Monaten und die TV-Darstellerin wusste von nichts.

"Meine Mutter ist vor fünf Monaten gestorben, und ich wusste nichts davon", verriet die gebürtige Berlinerin im Interview mit Bild. Es war ein Schock für Maike, als sie vor wenigen Tagen einen Brief vom Amtsgericht Bremen bekam, in dem sie über das Ableben ihrer Mutter Hella in Kenntnis gesetzt wurde. "Mein Stiefvater hat es nicht für nötig befunden, mich zu informieren. Es war meine Mutter. Ich hätte ein Recht gehabt, mich zu verabschieden. Das ist respektlos von ihm", erklärte Maike weiter. Sie wisse nicht einmal, woran ihr Elternteil gestorben ist.

Die Schauspielerin und ihre Mutter, die nach der Scheidung von Maikes Vater neu geheiratet hat, hatten seit knapp 18 Jahren keinen Kontakt mehr. "Wir hatten damals eine Meinungsverschiedenheit. Aus meiner Sicht war es eine Lappalie, für meine Mutter möglicherweise nicht", erinnerte sich die Blondine an die Ursache für die Funkstille.

Anzeige

ARD / Thorsten Jander Schauspielerin Maike Bollow

Anzeige

Getty Images Maike Bollow, 2014 beim Emotion Award

Anzeige

ARD / Thorsten Jander Maike Bollow



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de