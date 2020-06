Hank Williams Jr. trauert um seine Tochter. Der Countrystar feierte schon in den 1980er-Jahren mit Hits wie "All My Rowdy Friends" große Erfolge. Seither gilt der Sohn von Sänger Hank Williams Sr. als einer der großen Stars in der Countryszene. Jetzt macht Hank allerdings mit besonders tragischen Neuigkeiten von sich reden: Seine Tochter Katherine Williams-Dunning ist im Alter von 27 Jahren bei einem Verkehrsunfall gestorben.

Wie TMZ berichtet, fuhr Katherine am Samstagabend mit ihrem Mann Tyler Dunning durch Henry County in Tennessee, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Ihr SUV sei auf die Gegenfahrbahn gekommen und habe sich mehrfach überschlagen. Andere Autos waren in dem Unfall offenbar nicht involviert. Katherine wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Ihr Mann wurde mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Über seinen derzeitigen Zustand ist noch nichts bekannt.

Neben ihrem berühmten Vater und ihrem Mann hinterlässt Katherine zwei kleine Kinder. Ihr Ältester, Beau Weston, ist fünf Jahre alt und ihr Töchterchen Audrey Jane wird in diesem Jahr drei.

Getty Images Hank Williams Jr. beim Pepsi Rock The South Festival, 2018

Getty Images Hank Williams Jr. beim CMA Festival, 2016

Getty Images Hank Williams Jr. in Nashville, 2013



