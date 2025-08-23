"Spider-Man 4": Offizieller Titel und Startdatum stehen fest

Die Vorfreude auf "Spider-Man 4" wächst: Der neue Film mit Tom Holland (29) als Peter Parker wird den offiziellen Titel "Spider-Man: Brand New Day" tragen und am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos starten. Als Regisseur konnte Destin Daniel Cretton, bekannt für "Shang-Chi", gewonnen werden. Neben Tom kehren auch Zendaya (28) als MJ und Jacob Batalon (28) als Ned Leeds zurück. Für frischen Wind sorgt zudem Sadie Sink (23), deren Rolle noch nicht enthüllt wurde. Während Fans gespannt auf einen ersten Trailer zum Film warten, gibt es zumindest schon ein setnahes Video, das Tom Holland in einem neuen Kostüm zeigt.

Die Handlung des Films ist weiterhin ein wohlgehütetes Geheimnis. Eines scheint jedoch sicher: Die Geschichte wird direkt an das dramatische Ende von "Spider-Man: No Way Home" anknüpfen. Peter Parker, der sich dazu entschied, sein Leben als Spider-Man zu priorisieren und sich aus dem Gedächtnis seiner Liebsten löschen zu lassen, muss sich mit den Folgen dieser Entscheidung auseinandersetzen. Sony-Chefin Amy Pascal erklärte, dass dieses neue Kapitel Peters Dilemma zwischen seinen beiden Identitäten genauer beleuchten werde. Ob darüber hinaus Elemente wie das Multiversum oder ein mit Spannung erwartetes Treffen zwischen Spider-Man und Venom aufgegriffen werden, bleibt vorerst Spekulation.

Bekannte Gesichter sorgen für zusätzliche Spannung: Neben den Rückkehrern aus den bisherigen Filmen wird auch der Stranger Things-Star Sadie das Ensemble verstärken. Es kursieren Theorien, dass sie als neue Jean Grey aus dem X-Men-Universum auftreten könnte. Zudem sind Marvel-Fans gespannt auf das Miteinander mit Jon Bernthal (48) als Punisher und weiteren Charakteren. Nicht zuletzt bleibt offen, ob es erneute Cameos von Andrew Garfield (42) oder Tobey Maguire (50) geben könnte. Mit diesen Zutaten scheint "Spider-Man: Brand New Day" eine neue Ära im Marvel-Universum einzuläuten, ohne die Verbindungen zu den bisherigen Abenteuern von Peter Parker zu verlieren.

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin