Mit diesem XXXL-Tutu hat man keine Probleme mehr, den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten! Seit Monaten schränkt die aktuelle Situation die Menschen auf der ganzen Welt ein. Um die Lage nicht noch zu verschlimmern, sind Einrichtungen, in denen viele Menschen aufeinandertreffen, geschlossen. Dazu zählen auch Kinos, Konzerthäuser und Theater. Das Dutch National Ballet hat nun in einer eindrucksvollen Video-Choreografie das Phänomen Social Distancing künstlerisch verbildlicht – mit einer Tänzerin in einem riesigen Tutu!

Die Produktion der größten Ballettkompanie der Niederlande kann man sich auf YouTube ansehen. Dort tanzt Mitglied Kira Hilli in einem Tutu aus diversen Jeansstoffen mit einem Durchmesser von stolzen drei Metern, wie es in der Beschreibung heißt. So lässt sich ziemlich einfach der empfohlene Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten – auch beim Tanzen. In einer beeindruckenden Performance bewegt sich Kira mit ihren Ballettkollegen nicht nur durch die leeren Straßen Amsterdams, sie tanzen auch in ihrem ausgestorbenen Theater.

Der Clip entstand in Zusammenarbeit mit dem Modelabel G-Star Raw, das für seine Jeanskreationen bekannt ist. Hauptdarstellerin des Sicherheitsabstand-Tanzes Kira teilte das Ergebnis stolz auf ihrer Instagram-Seite und kassierte für ihre Leistung im Clip jede Menge Komplimente: "Das Video ist so verdammt cool, super gemacht", kommentierte nur ein begeisterter User. Was haltet ihr von der Idee der niederländischen Ballettkompanie? Stimmt ab.

Kira Hilli, niederländische Tänzerin

Kira Hilli mit XXL-Jeans-Tutu

Kira Hilli, Balletttänzerin



