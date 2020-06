Madison Bailey (21) macht ein intimes Geständnis. Seit einigen Wochen läuft die Serie "Outer Banks" auf Netflix und gerade erst haben die Darsteller Chase Stokes (27) und Madelyn Cline (22) mit diesen süßen News ihre Fans überrascht: Die beiden spielen nicht nur in der Sendung ein Paar, sondern sind auch im wahren Leben zusammen. Jetzt wandte sich auch die Kiara-Carrera-Darstellerin mit einer ganz privaten Message an ihre Community: Madison ist pansexuell – und stellt ihre Freundin im Netz vor!

Auf TikTok sprach die 21-Jährige in einem Video jetzt offen über ihre Sexualität. Madison outet sich als pansexuell. Diese Art der sexuellen Orientierung zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen eine andere Person ganz unabhängig von deren Geschlecht begehren. So beschreibt es auch die Beauty selbst in dem kurzen Clip. "Es geht um die inneren Werte", stellte Madison klar.

Einige Tage später teilte sie ein weiteres Video und stellte ihre neue Partnerin Mariah Linney vor. Der Clip ist lediglich mit dem Wort "Überraschung" beschrieben und der Serien-Star machte ein Voice-Over, in dem immer wieder gesagt wurde: "Ich verliebe mich nicht, ich verliebe mich nicht… Okay, ich verliebe mich" – und in diesem Moment kommt die Basketballspielerin ins Bild und umarmt ihre Liebste herzlich.

Instagram / madisonbaileybabe Madison Bailey im Juni 2020

Instagram / mofiyah99 Madison Bailey (rechts) mit ihrer Freundin Mariah Linney

Instagram / mofiyah99 Madison Bailey und ihre Freundin Mariah Linney



