Madelyn Cline wird emotional wegen des "Outer Banks"-Endes

Madelyn Cline (27), bekannt als Sarah Cameron aus der Serie Outer Banks, hat kürzlich auf TikTok offenbart, wie emotional sie die bevorstehende Produktion der letzten Staffel stimmt. In einem rührenden Video schrieb die Schauspielerin: "Die letzte Staffel von ['OBX'] steht kurz vor Beginn der Dreharbeiten, und ich habe so viele Gefühle, aber vor allem bin ich dankbar. Wir freuen uns, ein letztes Mal zurückzukehren. Ich liebe euch. Danke." Mit einem traurigen Lächeln versucht sie, ihre Tränen zurückzuhalten, und sprach ihre Fans direkt an. Auch ihre Kollegin Madison Bailey (26), die Kiara Carrera spielt, kommentierte darunter: "Wir werden am letzten Drehtag in Scherben liegen. Lass uns bis dahin warten." Doch Madelyn entgegnete emotional: "Ich bin jetzt schon in Scherben."

Neben der emotionalen Offenbarung teilte Madelyn ein weiteres TikTok, in dem sie Fans dazu aufrief, ihre liebsten Fehler oder Logiklücken aus der Serie preiszugeben. Sie selbst nannte als Beispiel die unrealistische Fährfahrt der Pogues von den Outer Banks nach Chapel Hill. Madison beteiligte sich an der Diskussion und wies auf die fragwürdige Funktionalität der Handys der Gruppe hin. Die letzte Staffel soll nach aktuellen Spekulationen 2026 veröffentlicht werden. Die Nähe und Verbundenheit des Casts, die über die Jahre hinweg entstanden sind, ist offensichtlich – so sehr, dass die bevorstehende Trennung nach dem Ende der Serie bereits jetzt Wellen von Sentimentalität auslöst.

Hinter den Kulissen von "Outer Banks" gab es jedoch auch Spannungen, die in der Vergangenheit die Schlagzeilen bestimmten. So entstehen gelegentlich Konflikte innerhalb des Casts, die von den Fans genau beobachtet werden. Madelyns jüngste Interaktionen mit Madison lassen jedoch darauf schließen, dass zwischen den beiden Schauspielerinnen eine enge Freundschaft besteht, die schwierige Zeiten überdauert. Die bevorstehende finale Staffel von "Outer Banks" wird nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Darsteller ein bedeutender Abschied von einer Serie sein, die ihre Karrieren entscheidend geprägt hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Outer Banks" am 16. Februar 2023

Anzeige Anzeige

Netflix Rudy Pankow, Madison Bailey, Carlacia Grant, Jonathan Davis, Chase Stokes und Madeline Cline in "Out

Anzeige Anzeige