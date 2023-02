"Outer Banks"- Hauptdarsteller strahlen bei der Premiere!

Endlich ist es so weit – am 23. Februar kommt die langersehnte dritte Staffel des Netflix-Hits Outer Banks raus! Die Serie über eine Teenager-Gruppe, die mysteriöse Geheimnisse aufdeckt, konnte schon mit den ersten beiden Staffeln ein Millionenpublikum überzeugen. Nun geht die beliebte Show in die nächste Runde. Auf der Premiere der dritten Season schmissen sich die "Outer Banks"-Stars nun ordentlich in Schale!

Bei dem Presse-Event posierten die Schauspieler vor einer sandigen Kulisse – passend zum Schauplatz der Serie. Trotzdem waren die Outfits nicht weniger glamourös! Madelyn Cline (25) kam in einem bodenlangen, hellblauen Kleid. Der fließende Stoff war dabei mit zahlreichen funkelnden Kristallen verziert. Bei ihrem Ex-Freund und Co-Star Chase Stokes (30) war viel los: Der Hottie knöpfte sein schwarzes Hemd bis zum Bauch auf. Ganz klassisch kombinierte er dazu einen dunklen Anzug und Lackschuhe.

Auch Carlacacia Grant ließ tief blicken: ihr rotes Tüll-Kleid betonte nicht nur den Ausschnitt, sondern auch ihre Beine durch einen tiefen Seitenschlitz. Kiara-Darstellerin Madison Bailey (24) zeigte sich in einem stylishen Metallic-Look. Zu ihrem schimmernden grünen Kleid trug sie eine elegante Dutt-Frisur und dezente Perlenohrringe. Für ein etwas legereres Outfit entschied sich Austin North (26): Der Schauspieler posierte in einem schwarzen Pullunder mit Herz-Aufnäher und schicken Schuhen mit roter Sohle.

MEGA / Xavier Collin, Image Press Agency Madelyn Cline bei der Premiere der dritten "Outerbanks"-Staffel im Februar 2023

MEGA /Jeffrey Mayer, JTMPhotos, Int'l. Chase Stokes bei der Premiere der dritten "Outerbanks"-Staffel im Februar 2023

MEGA/Xavier Collin, Image Press Agency Carlacia Grant bei der Premiere der dritten "Outerbanks"-Staffel im Februar 2023

MEGA/ Xavier Collin, Image Press Agency Madison Bailey bei der Premiere der dritten "Outerbanks"-Staffel im Februar 2023

MEGA / ZUMAPRESS.com Austin North bei der Premiere der dritten "Outerbanks"-Staffel im Februar 2023

