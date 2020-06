Zuckersüße Neuigkeiten von Dolph Lundgren (62)! Der Schauspieler wurde vor allem durch den Spielfilm "Rocky IV" bekannt, in dem er mit Hauptdarsteller Sylvester Stallone (73) in den Boxring steigt. Danach folgten viele weitere Jobs vor der Kamera, unter anderem in "Creed II" und "Expendables". Jetzt sorgt der Schwede aber mit seinem Privatleben für Schlagzeilen: Dolph hat sich mit seiner 38 Jahre jüngeren Freundin verlobt!

Die News verkündete der 62-Jährige am Dienstag auf seinem Instagram-Account. Auf einem Foto lächelt das glückliche Paar in die Kamera, während die zukünftige Braut, Emma Krokdal, ihre Hand samt Verlobungsring in die Höhe streckt. "Etwas ganz Besonderes ist hier in Schweden passiert", schrieb der Sportler zu dem Post. Neben zahlreichen begeisterten Kommentaren seiner Fans, empfing Dolph auch liebe Worte von seinem ehemaligen "Rocky"-Gegenspieler: "Herzlichen Glückwunsch, mein guter Freund. Du bist der Beste," gratulierte Sylvester Stallone zu diesem Anlass.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Dolph und Emma seit einigen Monaten zusammen sind. Auf einem Event in der Dominikanischen Republik gaben die beiden dann ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt. Die 24-Jährige ist gebürtige Norwegerin und arbeitet als Personal Trainerin. Der Schauspieler war zuvor schon einmal verheiratet und brachte aus dieser Ehe zwei Kinder mit in die Beziehung – seine 18-jährige Tochter Greta und die 24-jährige Ida.

