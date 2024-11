Videobotschaft vor OP: Dolph Lundgren wird "krebsfrei" sein

Der schwedische Actionstar Dolph Lundgren (67) teilte am Dienstag eine erfreuliche Nachricht mit seinen Fans: Ihn trenne nur noch eine OP von einem krebsfreien Leben. In einem Video auf Instagram, in dem er in einem Patientenkittel im Krankenhaus zu sehen ist, erklärte der "Rocky"-Star, dass er kurz davorstehe, seinen letzten Tumor entfernen zu lassen. "Da sich keine Krebszellen mehr in meinem Körper befinden, werde ich wohl krebsfrei sein", sagte der Ehemann von Emma Krokdal und fügte hinzu, dass er sich auf den bevorstehenden Eingriff freue.

Dolph enthüllte im Mai dieses Jahres, dass bei ihm vor acht Jahren erstmals ein Tumor in der Niere entdeckt und erfolgreich entfernt wurde. Fünf Jahre lang blieben seine Untersuchungen ohne Befund, doch 2020 kehrte der Krebs zurück und breitete sich auf Lunge, Wirbelsäule, Leber und Magen aus. Zu seiner großen Bestürzung sei ihm damals mitgeteilt worden, dass seine Krankheit unheilbar sei. Trotz dieser schweren Diagnose unterzog er sich mehreren Operationen und Therapien, um die Tumore zu bekämpfen.

Dass der "Masters of the Universe"-Star nun kurz davorstehen könnte, siegreich aus diesem Kampf hervorzugehen, löste eine Welle der Erleichterung bei Freunden und Kollegen aus. Actionlegende Chuck Norris (84) schrieb unter seinem Post: "Wunderbare Neuigkeiten! Ich freue mich so für dich, Dolph. Gott segne dich." Schauspieler Scott Adkins erinnerte sich an die gemeinsame Zeit am Set von "Castle Falls" und lobte Dolphs Stärke: "Du hast nie viel Aufhebens davon gemacht und einfach weitergearbeitet. Du bist ein wahrer Krieger, mein Freund." Dolph erklärte online, dass ihn diese Erfahrung gelehrt habe, im Moment zu leben und jeden Augenblick zu genießen.

Getty Images Emma Krokdal und Dolph Lundgren

Dolph Lundgren als He-Man in "Masters of the Universe", 1987

