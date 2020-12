Ist das etwas ein Ehering an Dolph Lundgrens (63) Hand? Im Sommer dieses Jahres verkündete der Schauspieler romantische Neuigkeiten: Nach nur rund einem Jahr Beziehung ist er vor seiner 38 Jahre jüngeren Partnerin Emma Krokdal auf die Knie gegangen und hat um ihre Hand angehalten. Wann das Paar den Bund fürs Leben schließen will, behielt es seit der Verlobung für sich. Fotos zeigen Dolph nun mit einem verdächtigen Ring am Finger: Hat die Hochzeit bereits stattgefunden?

Paparazzi lichteten den "Expendables"-Star und seine vermeintliche Gattin am vergangenen Dienstag in Los Angeles ab. Obwohl die beiden auf den Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ganz casual gekleidet sind, ziehen sie trotzdem die Aufmerksamkeit auf sich. Der Grund: An Dolphs Finger funkelt ein Schmuckstück, das ziemlich nach Ehering aussieht. Und auch Emma trägt einige Ringe, unter denen sich durchaus das entscheidende Accessoire befinden könnte.

Gut möglich, dass die zwei tatsächlich klammheimlich vor den Traualtar getreten sind. Schließlich halten der Schwede und die Norwegerin ihre Liebe in der Regel eher privat – wenn man von vereinzelten Pärchenschnappschüssen auf Instagram mal absieht.

Instagram / dolphlundgren Emma Krokdal und Dolph Lundgren bei ihrer Verlobung

Getty Images Dolph Lundgren, 2019

Instagram / dolphlundgren Emma Krokdal und Dolph Lundgren, Juli 2020

