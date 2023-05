Action-Held Dolph Lundgren kämpfte acht Jahre gegen Krebs

Dolph Lundgren (65) hatte jahrelang zu kämpfen. In Hollywood ist der gebürtige Schwede vor allem als Darsteller von Actionfilmen bekannt. So spielte er unter anderem in den "Rocky"-Filmen mit und in der Reihe "The Expendables". Aber auch privat läuft es gut: 2020 verlobte er sich mit seiner 38 Jahre jüngeren Partnerin Emma Krokdal. Doch jetzt macht er eine tragische Enthüllung: Dolph kämpfte ganze acht Jahre gegen eine hartnäckige Krebserkrankung.

In der Show "In Depht with Graham Bensinger" spricht Dolph jetzt zum ersten Mal über seine Krankheit. 2015 erhielt er die Diagnose Nierenkrebs und musste sich dann einer lang schwierigen Prozedur unterziehen. Doch erst als die Ärzte nach einigen Jahren neue Tumore entdeckten, wurde erkannt, wie schwerwiegend er erkankt war. "An diesem Punkt wurde mir bewusst, dass es sich um etwas Ernstes handelt", erzählt der 65-Jährige. Und die Therapie und die Nebenwirkungen waren nicht nur für ihn schwer: "Das war nicht sehr schön für mich und meine arme Verlobte, die darunter litt."

Dolphs Erkrankung war wohl sogar so schlimm, dass die Ärzte seine Überlebenschancen sehr gering einschätzten. Und das brachte ihn zum Nachdenken: "Man schaut sich sein Leben an und sagt: 'Ich hatte ein tolles Leben.'" 2022 seien die Tumore aber dank der Medikamente um 90 Prozent geschrumpft. Momentan werde das Narbengewebe entfernt.

Anzeige

Instagram / dolphlundgren Emma Krokdal und Dolph Lundgren im August 2020

Anzeige

Getty Images Dolph Lundgren auf der San Diego Comic Con 2022

Anzeige

Getty Images Dolph Lundgren, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de