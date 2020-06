Was für ein schmerzhafter Verlust! Laurie Vincent, der Gitarrist der englischen Punkrockband Slaves und seine Freundin, Emma Jane Mulholland, galten als Traumpaar. Ihre große Liebe besiegelte das Paar mit ihren beiden Kindern. Gemeinsam haben sie einen dreijährigen Sohn namens Bart und eine einjährige Tochter mit dem Namen Summer. Dann bekam die Mutter die Schockdiagnose Krebs! Jetzt hat die 32-Jährige den Kampf gegen die Erkrankung verloren.

Auf Instragram verkündete Laurie den Tod seiner geliebten Partnerin, die er liebevoll Dolly Legs nannte. "Du hast mir gezeigt, was Liebe ist. Ich werde dich für immer lieben. Schlaf gut, meine Königin, wir treffen uns wieder", trauerte der Witwer herzergreifend. Dabei richtete sich der Musiker auch seine Follower: "Danke für eure aufbauenden Worte. Bitte respektiert meine Privatsphäre in dieser Zeit. Ich werde Emmas Geschichte erzählen, aber noch nicht jetzt", wandte sich Laurie an seine Community.

Seine Fans reagierten auf die Nachricht schockiert. "Ich denke so sehr an dich und deine Familie. Ich hoffe, ihr übersteht diese schreckliche Zeit", spendete ein User Trost. Im Dezember brach der Künstler die Tournee mit seiner Band ab, um bei seiner Freundin zu sein und sie bei ihrer Chemotherapie zu unterstützen. Währenddessen hielt er seine Anhängerschaft mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. "Emma leidet immer wieder an schmerzhaften Episoden in den letzten drei Monaten", gab er auf Instragram preis.

Instagram / mrlarrypink Emma Jane Mulholland

Instagram / mrlarrypink Laurie Vincent im Jahr 2019

Instagram / dolly_legs Emma Jane Mulholland und Laurie Vincent mit ihren Kindern im Jahr 2019



