Wie hat Oliver Pochers (42) Vater Gerd auf die Idee einer gemeinsamen TV-Show reagiert? Am Freitag startet

die zweiteilige Dokumentation "Pocher und Papa auf Reisen", in der der Comedian und sein Vater die Sitten und Bräuche anderer Länder näher kennenlernen sollen. Dafür haben sie sich nach Thailand und in die USA begeben, wo sie sich den verschiedensten Herausforderungen stellen mussten. Doch war Olis Papa eigentlich direkt mit dem Projekt einverstanden?

Im Interview mit RTL erzählte der 42-Jährige, dass Gerd nicht direkt von der Idee überzeugt gewesen sei. "Mein Vater hat nicht sofort gesagt: 'Ja, Amen, geil, finde ich gut, mache ich.'" Es habe schon ein bisschen Diskussion gegeben und er habe etwas Bedenkzeit gebraucht. "Mein Vater muss sich das Ganze natürlich immer noch von der höchsten Instanz absegnen lassen – meiner Mutter", witzelte der Blondschopf.

Auch bei einigen Aufgaben in der Show musste Oli bei seinem Vater ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. "Es gab auch ein, zwei Sachen, die er nicht so gut fand oder nicht sofort machen wollte. Beispielsweise haben wir in Thailand bei einer Travestieshow gedreht", erklärte der Entertainer genauer.

TVNOW / Banijay Productions Germany GmbH Oliver Pocher und sein Vater Gerd bei "Pocher und Papa auf Reisen"

