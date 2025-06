Demenz-Test: Olli Pocher und Iris veräppeln Yvonne Woelke

Yvonne Woelke (45) hat sich kürzlich einer medizinischen Untersuchung unterzogen, um ihrer wachsenden Sorge vor einer möglichen Demenzerkrankung nachzugehen. Der Reality-TV-Star ließ sich an der Uniklinik Essen untersuchen, nachdem ihr in letzter Zeit häufiger Gedächtnisprobleme aufgefallen waren. Begleitet von ihrem Partner Peter Klein (58) erklärte sie: "Seit einiger Zeit fallen mir Namen nicht mehr ein, und das Textlernen dauert länger." Die umfassenden Tests stellten jedoch klar: Die Schauspielerin ist neurologisch unauffällig.

Doch nicht nur die gesundheitliche Sorge Yvonnes sorgte für Schlagzeilen. Oliver Pocher (47) nahm den Artikel über ihre Demenzangst in seiner Instagram-Story auf die Schippe. Mit dem Kommentar: "Sie hatte vergessen, dass Peter noch mit Iris verheiratet war!" ließ der Comedian kein gutes Haar an der Geschichte. Peters Noch-Ehefrau Iris Klein (58) zeigte sich über Ollis Post amüsiert und kommentierte in ihrer eigenen Story: "So lustig, wer hätte gedacht, dass mir der Herr Pocher nochmal sympathisch wird. Lustiger Post heute von ihm... die Antwort auf all meine Fragen."

Die Fehde zwischen Yvonne und Iris hat eine lange Vorgeschichte. Beide gerieten aneinander, als Iris' Schwiegersohn Lucas Cordalis (57) 2023 beim Dschungelcamp teilnahm, während seine damalige Begleitperson – Schwiegervater Peter – unterdessen mit Yvonne – die als Begleitung von Djamila Rowe (57) im Promihotel in Australien verweilte – anbandelte. Lange stritten Yvonne und Peter ihre Liaison ab, erst im November 2024 outeten sie sich öffentlich als Paar. Iris hat in der Zwischenzeit die Scheidung eingereicht und einen neuen Mann in ihrem Leben. Als beide Frauen zugleich beim Format "Promis unter Palmen" teilnahmen, eskalierte der Streit – mit juristischen Folgen.

Sat.1 Yvonne Woelke in ihrer Videobotschaft bei "Promi Big Brother"

Hannes Magerstaedt/Getty Images, Instagram / iris_klein_mama_ Collage: Oliver Pocher und Iris Klein

AEDT / ActionPress Yvonne Woelke und Peter Klein, TV-Bekanntheiten