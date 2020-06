Wandert Hurricane Chris hinter Gitter? Seit 2006 ist der US-Amerikaner als Rapper in der Hip-Hop-Szene aktiv. Mit seiner Debütsingle "A Bay Bay" und seinem ersten Album " 51/50 Ratchet" erspielte er sich eine hohe Anhängerschaft in den sozialen Netzwerken. Dort präsentiert er sich regelmäßig als Badboy und wedelt gerne mit Geldbündeln umher. Aber jetzt ist für den Musiker wohl endgültig Schluss mit lustig! Hurricane Chris wurde wegen Totschlag angeklagt!

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll der 31-Jährige auf einen Mann in Shreveport, Louisiana vor einer Tankstelle mehrfach geschossen haben. Laut dem Ermittlungsbericht, der The Wrap, vorliegt, soll das Opfer zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden sein, wo es später verstarb. Christopher Jerrod Dooley Jr., wie Hurricane Chris mit richtigem Namen heißt, soll zunächst auf Notwehr plädiert haben. Das Opfer soll versucht haben, ihm sein Auto zu stehlen. Die zuständigen Ermittler konnten jedoch nach der Auswertung des Videomaterials keine Notwehr feststellen. Bei den Ermittlungen habe die Polizei auch herausgefunden, dass der Rapper das besagte Auto selbst aus Texas gestohlen haben soll.

Hurricane wurde nun wegen Totschlags angeklagt. In den USA läuft das unter Second Degree Murder, also Mord zweiten Grades. Die Anklage eines Mordes zweiten Grades setzt voraus, dass der Täter vorsätzlich, aber nicht heimtückisch tötet. Das bedeutet, dass der Mord nachweisbar nicht im Voraus vorsätzlich oder geplant geschah.

Instagram / hurricanechrisofficial Hurricane Chris im Jahr 2020

Instagram / hurricanechrisofficial Hurricane Chris, 2019

Getty Images Hurricane Chris im Jahr 2014



