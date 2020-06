Oh là là! Vor fast exakt einem Jahr erschien die vierte Staffel von "Lucifer" auf Amazon Prime Video und schlug die Zuschauer in ihren Bann. Seitdem warten sie gespannt auf die Fortsetzung der biblischen Neuerzählung des Teufels. Vor Kurzem wurden dann die Gebete der Fans erhört, denn neue Folgen werden am 22. August auf dem Streamingdienst ausgestrahlt. Es gibt aber noch weitere fantastische oder besser heiße Neuigkeiten: Der erste Trailer verspricht viele Nacktszenen!

In dem ersten Vorgeschmack, der auf YouTube veröffentlicht wurde, zeigt gleich das erste Bild einen nur spärlich bekleideten Frauenkörper. Und genauso freizügig geht es im Rest des dreiminütigen Clips weiter. Sogar Hauptdarsteller Tom Ellis (41) alias Lucifer Morningstar zieht komplett blank. Dabei können Fans einen wundervollen Blick auf sein durchtrainiertes Sixpack erhaschen. Selbst der eingeblendete Text im Trailer kündigt wortwörtlich an: "Es wird ein verteufelt heißer Sommer!"

Die kleine Kostprobe der fünften Staffel von "Lucifer" scheint die Serienanhänger schon vollends überzeugt zu haben. "Das muss der wohl eindrucksvollste Trailer sein, den ich jemals gesehen habe", heißt es in einem schwärmerischen Kommentar auf der Video-Plattform.

John P. Fleenor/Netflix Eine Szene aus "Lucifer"

Instagram / officialtomellis Tom Ellis im März 2015

Getty Images Tom Ellis auf einer Party in Beverly Hills im Juli 2019



