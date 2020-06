Da scheint jemand in Gedanken ganz woanders zu sein! Sophia Thomalla (30) weiß einfach, wie es geht: Auf ihrem Social-Media-Kanal bringt die TV-Bekanntheit ihre Follower mit lasziven Schnappschüssen von sich regelmäßig zum Schwitzen. Egal ob Po-Pic oder Dessous-Fotos: Ein frecher Spruch darf dabei natürlich auch nicht fehlen. Jetzt holt Sophia sogar den Strandurlaub ins heimische Wohnzimmer – im sexy Bikini rekelt sie sich genüsslich auf ihrer Couch.

Mit ihrem neuesten Instagram-Post beweist die schöne 30-Jährige einmal mehr, dass sie nicht nur weiß, wie sie ihre Kurven perfekt in Szene setzen kann, sondern auch, wie man aus jeder Situation das Beste rausholt: Unter ihren Bikini-Schnappschuss aus dem trauten Heim fügt Sophia noch einen augenzwinkernden Kommentar hinzu: "Die Vorstellungskraft ist der Schlüssel, um nach Saint-Tropez zu kommen." Damit dürfte Freundin von Profifußballer Loris Karius (27) das diesjährige Urlaubsmotto ihrer Community ziemlich gut auf den Punkt gebracht haben.

Allein der heiße Anblick der Berlinerin in ihrer Bademode dürfte so manchen Fan direkt in Strandstimmung versetzen – und das ein oder andere Männerherz höherschlagen lassen. Sie überschütten die Schauspielerin mit Komplimenten. "Megascharf" und "Du schaust hammer aus", lauten nur zwei Antworten auf den Beitrag.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Reality-TV-Star

ActionPress Sophia Thomalla bei der TV Spendengala 'Ein Herz für Kinder' 2019 im Studio G in Adlershof. Berlin,

ActionPress Sophia Thomalla bei der 21. Verleihung der GQ Men of the Year Awards 2019 in der Komischen Oper. Ber



