Von nichts kommt eben nichts! Erst Ende Mai sorgte Sophia Thomalla (30) mit einem Schnappschuss ihrer sexy Kehrseite für Schnappatmung bei den Fans. Schon unter diesem Foto ließen zahlreiche Komplimente und positive Kommentare nicht lange auf sich warten. Nun legt die Schauspielerin nach und teilt aufs Neue eine Aufnahme von sich aus dem Fitnessstudio, welche die Community fast vor Neid erblassen lässt.

"Endlich mit dem Gym wiedervereint", freut sich Sophia und postet zum Beweis ein Bild aus ihrem Studio. Zum Trainieren entscheidet sie sich für eine enge Leggings und einen Sport-BH, der ihre Arm- und Bauchmuskeln perfekt in Szene setzt. Die User sind begeistert von so viel Disziplin, liken das Foto innerhalb nur weniger Minuten fast 50.000 Mal und hinterlassen jede Menge positives Feedback. "Wow, was für ein Körper", lautet zum Beispiel ein Kommentar.

Schaut man sich Sophias Muckis an, könnte man glatt meinen, dass sie täglich im Gym schwitzt – aber Pustekuchen! Gegenüber Promiflash erklärte die 30-Jährige, dass sie das Ganze superentspannt angeht: "Bei mir gilt die Faustregel 'Alles darf, nichts muss'. Mir sind dann auch andere Sachen wichtiger, als dass ich jeden Tag ins Fitnessstudio renne."

Instagram/sophiathomalla Sophia Thomalla, Mai 2020

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Gym

Instagram / sophiathomalla Model Sophia Thomalla



