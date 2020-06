Die TV-Welt trauert um Gernot Endemann. Bereits nach seinem Schulabschluss entdeckte der gebürtige Essener seine Leidenschaft für die Schauspielerei. Neben seinen Auftritten im Tatort gelang dem Seriendarsteller mit seiner Rolle in der Kindersendung Sesamstraße der große Durchbruch. Dort stand er von 1986 bis 1998 vor der Kamera. Jetzt ist es traurige Gewissheit: Gernot ist im Alter von 77 Jahren verstorben.

Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung unter Berufung auf Gernots Familie mitteilte, ist der Schauspieler am vergangenen Montag mit 77 Jahren gestorben. Zum Zeitpunkt des Todes befand sich der TV-Star in Hannover. Die Ursache wurde bisher allerdings noch nicht bekannt gegeben. Am 24. Juli hätten Gernot und seine Liebsten den 78. Geburtstag der Serienberühmtheit feiern können.

Für die meisten Zuschauer dürfte Gernot besonders in seinen TV-Figuren als Taxifahrer Thomas Sauer oder Fahrradhändler Schorsch in Erinnerung bleiben. Nach seinem überraschenden Tod hinterlässt der verstorbene Schauspieler seine dritte Ehefrau Sabine Schmidt-Kirchner sowie zwei Söhne und zwei Töchter aus früheren Ehen.

ActionPress Gernot Endemann, bekannt durch seine Rolle in der "Sesamstraße"

ActionPress Gernot Endemann mit seinem Schauspielkollegen

ActionPress Gernot Endemann, TV-Star



