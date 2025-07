Sind Ruby O. Fee und Matthias im Job eifersüchtig?

Ruby O. Fee (29) und Matthias Schweighöfer (44) haben in einem Interview ungewöhnlich offen über ein Thema gesprochen, das viele Paare beschäftigt: Eifersucht im Beruf. Die Schauspielerin betonte, dass sie sich für die Karriere ihres Partners genauso begeistern könne wie für ihre eigene. "Wenn Matthias zu Jimmy Fallon (50) geht, sitze auch ich da irgendwo hinten mit im Raum und freue mich und bin aufgeregt", verriet Ruby kürzlich gegenüber Playboy. Matthias ergänzte, dass er es "komisch" fände, dem eigenen Partner Erfolge zu neiden. Für ihn sei es entscheidend, einander Freiheit zu lassen und sich über Erfolge zu freuen.

Die Offenheit der beiden zeigt, wie wichtig ihnen gegenseitiger Respekt und Unterstützung sind. So betonte Ruby, dass sie ihre Ziele gemeinsam verfolgen und die Erfolge des anderen genauso genießen wie die eigenen. Matthias erzählte außerdem eine amüsante Anekdote, bei der Moderator Jimmy Fallon nach der Show mit Ruby ins Gespräch kam. Dabei wurde erneut deutlich, wie entspannt das Paar mit Situationen umgeht, die auch Konfliktpotenzial bergen könnten – und wie sehr sie die Erfahrungen des jeweils anderen wertschätzen.

Das Schauspielerpaar, das seit sechs Jahren zusammen ist, gewährt nur selten Einblicke in seine Beziehung. Eines ist jedoch bekannt: Sie arbeiten oft und mit großer Freude gemeinsam. Erst kürzlich standen sie für den Netflix-Thriller "Brick" gemeinsam vor der Kamera. Dabei konnten sie nicht nur ihre Liebe zueinander, sondern auch ihre professionelle Harmonie als Team unter Beweis stellen. Ruby hat in der Vergangenheit öfter betont, wie sehr sie ihre gemeinsamen Projekte schätzt – auch weil sie so abseits der Dreharbeiten Zeit miteinander verbringen können.

Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Mai 2024

Getty Images Ruby O. Fee and Matthias Schweighöfer im Juli 2025

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Januar 2025