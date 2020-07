Traurige Nachrichten für alle Fans von Stepa J. Groggs... Der Künstler, dessen bürgerlicher Name Jordan Groggs war, wurde als Mitglied der Rap-Gruppe Injury Reserve bekannt, die er 2013 zusammen mit seinem besten Freund Ritchie With a T gründete. Später wurde aus der Band durch Parker Corey ein Trio. Insgesamt veröffentlichten sie vier Studioalben. Nun ist Stepa im Alter von nur 32 Jahren plötzlich verstorben.

Wie die Truppe Injury Reserve auf ihrem Twitter-Profil mitteilte, sei der Rapper am vergangenen Montag gestorben. In der Hommage an Stepa hieß es: "Rest In Power. Jordan Alexander Groggs – ein liebevoller Vater, Lebenspartner und Freund." Die Todesursache stand zu dem Zeitpunkt noch nicht fest. Die restlichen Mitglieder der Band nahmen noch einmal persönlich auf Instagram von ihrem Kollegen Abschied. Ritchie postete eine Reihe von Bildern des Musikers und schrieb dazu: "Rest In Power, mein Bruder. Ich liebe dich so sehr."

Um Stepa J. Groggs' Familie nach dessen Tod weiterhin zu unterstützen, richtete die Band eine GoFundMe-Seite ein. Dort können Fans für seine Frau Anna und die vier Kinder Geld spenden. "Groggs' Herz hat jeden berührt, dem er begegnet ist. Er wird durch seine Familie, seine Unterstützer und die Gemeinschaften, denen er angehörte, weiterleben", lautete der Beitrag auf der Website.

Instagram/ritchiewitha Rapper Stepa J. Groggs von Injury Reserves

Instagram/wparkercorey Stepa J. Groggs und Parker Corey von Injury Reserve

Getty Images Rapper Stepa J. Groggs von Injury Reserves beim Made In America Festival 2018



