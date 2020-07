Tiffany Haddish (40) spricht über ein schreckliches Erlebnis aus ihrer Vergangenheit! Die Schauspielerin ist vielen Fans besonders durch ihren Humor und ihre lustigen Rollen in Komödien wie "Girls Trip" oder "Night School" bekannt. Auch bei ihren Auftritten als Comedienne bringt die US-Amerikanerin regelmäßig das Publikum zum Lachen. Doch hinter dieser witzigen Fassade steckt ein dunkles Geheimnis: Tiffany offenbarte nun, dass sie als Teenager vergewaltigt wurde.

In dem Podcast Hustling with Vivica Fox schnitt die 40-Jährige das brisante Thema an: Mit gerade einmal 17 Jahren habe ein Polizeianwärter sie sexuell missbraucht und vergewaltigt. "Dieser Motherf**ker hat mich einfach genommen. Ich bin froh, dass er mich nicht getötet hat!", sagte Tiffany weinend während des Gesprächs. Das Erlebnis sei für sie äußerst traumatisch gewesen: "Es hat mich wirklich kaputt gemacht!"

Nach dem Übergriff habe sie begonnen, Männer mit im weitesten Sinne juristischen Berufen zu daten – in der Hoffnung, dass diese ihr zu Gerechtigkeit verhelfen könnten. Doch vergebens: "Ich weiß nicht, wie ich denken konnte, dass die Polizei mir helfen und gegen ihn vorgehen würde. Es macht mich so wütend, dass sie einfach unantastbar sind!", erklärte Tiffany. Erst später habe sie begriffen, dass nur eine Therapie ihr helfen könne, die Tat zu verarbeiten.

