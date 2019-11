Da hat Tiffany Haddish Rache wohl einfach mal neu interpretiert. Die US-Amerikanerin wurde mit ihrer Rolle in "Girls Trip" berühmt und ist eine prominente Persönlichkeit in Hollywood. Neben der Schauspielerei widmet sich die 39-Jährige dem Leben auf der Bühne als Stand-Up-Komikerin. Auch als Autorin hat sie sich bereits verwirklicht und veröffentlichte 2017 sogar ihre Autobiografie "The Last Black Unicorn". In dem Buch thematisierte sie auch frühere Liebesbeziehungen und enthüllte so manch pikantes Detail. So erzählte sie auch, wie sie sich an einem ihrer Ex-Lover rächte, der sie betrogen hatte: Sie entleerte ihren Darm in seinen Schuhen.

In ihren Memoiren nahm Tiffany kein Blatt vor den Mund und enthüllte die unappetitlichen Details ihrer Rache-Aktion. "Ja, ich habe in die Schuhe meines Ex-Freundes gekackt. Er hat mich an meinem Geburtstag betrogen. Ich war sehr verärgert und emotional", schrieb sie. Doch damit nicht genug – Tiffany brachte ihren Ex sogar dazu, die Schuhe anzuziehen. "Er hatte seine brandneuen Basketball-Schuhe bei mir gelassen. Ich habe sie zu ihm nach Hause gebracht und gemeint 'Baby, lass uns Basketball spielen gehen' und er steckte sein Fuß in die Treter", verriet die Beauty triumphierend.

Das roch wohl wirklich nach Rache! Die Schauspielerin wollte dabei unbedingt sicherstellen, dass ihr einstiger Liebhaber merkt, dass das saftige Häufchen im Schuh von einem Menschen stammt. Also aß sie zuvor extra eine Portion Mais. Als ihr Ex seinen Fuß dann wieder aus dem Sneaker zog, sagte sie: "Das ist für die Scheiße, die du mir angetan hast – jetzt stehst du darin!"

Getty Images Tiffany Haddish im Juni 2019

Getty Images Tiffany Haddish bei einem Event 2019

Getty Images Tiffany Haddish, "Girls Trip"-Star

