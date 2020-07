Große Trauer um Hugh Downs! Der Moderator startete seine Karriere schon ziemlich früh: Mit gerade einmal 22 Jahren hatte er seinen ersten Job als Radiosprecher und wurde später Nachrichtensprecher und Moderator im Fernsehen. Vor allem durch seine Tätigkeit in der "Today"-Show in den 1960er-Jahren und der Nachrichtensendung "20/20" erlangte er in den USA große Bekanntheit. Doch nun erreicht seine Fans eine erschütternde Nachricht: Hugh ist im Alter von 99 Jahren verstorben.

Wie die New York Times berichtet, sei der TV-Star am Mittwoch in seinem Haus in Scottsdale in Arizona im Beisein seiner Familie aus dem Leben getreten. Woran genau er gestorben ist, ist nicht bekannt. Sein Tod stünde jedoch nicht in Bezug zu der aktuellen Gesundheitslage. Näher äußerte sich Hughs Familie zu dem Verlust bislang nicht.

Der gebürtige Amerikaner hinterlässt zwei Kinder, Hugh Raymond und Deirdre Lynn. Seine Frau Ruth Shaheen starb bereits im Jahr 2017 im Alter von 95 Jahren. Bis zu ihrem Tod war er mit ihr 73 Jahre lang verheiratet.

Getty Images Hugh Downs im Oktober 2007 in Las Vegas

Getty Images Hugh Downs, Nachrichtensprecher

Getty Images Moderator Hugh Downs in jüngeren Jahren



