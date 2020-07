Kylie Jenner (22) macht die Social-Media-Welt wuschig! Die Jüngste der Kardashian-Jenner-Schwestern ist zwar seit zwei Jahren Mutter von Töchterchen Stormi Webster und hat die Zeiten als wildes Partygirl weitestgehend hinter sich gelassen – doch das bedeutet nicht, dass Kylie deshalb auch in Sachen Sexyness einen Gang zurückschaltet: Erst kürzlich präsentierte sie sich mit blonder Mähne und transparentem BH im Netz – jetzt legte sie noch mal nach: Kylie zeigte sich heißer denn je und bloß mit einem Spitzenkorsett bekleidet!

Auf Instagram bekommt die Community jetzt ziemlich tiefe Einblicke: Für ihr neuestes Foto schmiss sich Kylie in einem Ankleidezimmer in einen rosafarbenen Dessous-Body, der nicht ganz blickdicht zu sein scheint. Während sie dabei lasziv zu Boden schaut, fasst sie sich mit der einen Hand beherzt an die halb nackte Brust. Kylies Text zum Bild? Simpel, aber ausdrucksstark: Sie betitelte den Schnappschuss lediglich mit einem Mittelfinger-Emoji.

Neben dem freizügigen Outfit gab es aber noch einen weiteren Hingucker: Kylie hatte für diese Aufnahme mal wieder ihre Haarfarbe verändert – in ein warmes, helleres Braun. Und diese Entscheidung kam nicht nur bei den Fans gut an, sondern auch bei ihrer eigenen Familie. "Das ist absolut deine Haarfarbe", schwärmte Khloe Kardashian (36) unter dem Beitrag. Und auch Kim (39) musste dafür direkt mal ein öffentliches Kompliment aussprechen: "Verdammt! Ich liebe diese Haarfarbe!"

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juni 2020



