Was ist denn bei Kylie Jenner (22) los? Das Reality-TV-Sternchen genießt es, sich seinen Followern regelmäßig mit verschiedenen Looks zu präsentieren. Zu deren großer Freude weiß die Influencerin auch genau, wie sie ihre Kurven in Szene setzen kann. Ihr neuester Post ist da eigentlich keine Ausnahme, denn zeigt Kylie sich gewohnt sexy – doch dieses Mal überrascht sie ihre Fans aber mit einem Haarstyling in Blond!

Bei diesem Schnappschuss muss man zweimal hinschauen, um Kylie zu erkennen, denn ihre neue Haarpracht ist ein durchaus ungewohnter Anblick. Auf dem Instagram-Post posiert der "Keeping up with the Kardashians"-Star verführerisch vor der Kamera und trägt dabei einen aufreizenden Gucci-BH – man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll: Auf das pralle De­kolle­té oder auf den blonden Bob. Ihre Fans feierten die 22-Jährige jedenfalls für ihre neue Frisur. "Perfekt" und "Wow", lauteten nur zwei Antworten auf ihren Beitrag.

In ihrer Story lüftete die 22-Jährige auf der Foto-Plattform dann jedoch das Geheimnis hinter dem Umstyling: Es war offenbar nur eine Perücke – denn Kylie hatte auf einmal wieder braune Haare.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

MEGA Kylie Jenner, "Keeping Up with the Kardashians"-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juni 2020



