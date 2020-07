Zwischen KC Osborne und Michael Goonan ist alles aus! Die beiden hatten sich während der Dreharbeiten zu Married at First Sight kennengelernt. Allerdings gaben sie damals jeweils einem anderen Single das Jawort. Nach dem Format fanden sie dann zueinander und waren in den vergangenen fünf Monaten ein Paar. Doch die Liebe auf Umwegen führte letztendlich doch in eine Sackgasse: KC gibt jetzt die Trennung bekannt.

"Ich habe die Beziehung zu Michael schweren Herzens beendet", beginnt das Statement, das die Profitänzerin auf ihrem Instagram-Account gepostet hat. Was genau zum Liebesaus geführt hat, lässt sie offen. Sie verrät nur so viel: "Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass Selbstliebe zuerst kommt und wenn dich jemand nicht so behandelt, wie du es verdienst, dann musst du gehen – auch, wenn es höllisch wehtut." Sie hege aber keinen Groll gegen Michael und wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft.

Unter dem Beitrag spenden zahlreiche Follower KC Trost – unter anderem auch ihre Staffel-Kollegin Aleks Markovic, die nach der Trennung von ihrem Mann Ivan Sarakula selbst seit wenigen Monaten Single ist. "Du bist eine wundervolle Frau. Reif, großzügig und jeder Mann könnte sich glücklich schätzen, mit jemandem wie dir zusammen zu sein", kommentiert sie.

Instagram / kcosborne_ KC Osborne, Profitänzerin

Instagram / mickygoonan KC Osborne und Michael Goonan im April 2020

Instagram / aleks.markovic_ Aleks Markovic, bekannt aus "Married at First Sight"



