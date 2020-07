Steht auch sie auf der Dating-Liste von Harry Styles (26)? Dass der One Direction-Sänger nichts anbrennen lässt, bewies er bereits mit häufig wechselnden Frauen an seiner Seite – unter ihnen auch Promis wie Taylor Swift (30), Kendall Jenner (24) und Sara Sampaio (28). Jetzt könnte sich womöglich eine weitere Dame in diese Riege einreihen: Auch Married at First Sight-Star KC Osborne soll mit Harry geturtelt haben!

In einem Instagram-Liveinterview fragte Michelle Collins von Lifetime on Friday, ob die 31-Jährige schon mal jemand berühmtes geküsst habe. "Ja, vielleicht einige kleine 'One Direction'-Jungs", gab die Beauty lachend zu. Daraufhin erklärte die TV-Bekanntheit, dass sie sich mit Niall Horan (26) auf ein, zwei Dates traf, daraus sei jedoch keine Beziehung entstanden. Harry sei aber ihr Lieblingsbandmitglied. Dabei ging die Beauty nicht weiter darauf ein, ob sie romantische Stunden miteinander verbrachten.

Ob KC sich wohl vorstellen könnte, es mit dem 26-Jährigen zu versuchen? Schließlich trennte sie sich kürzlich von ihrem Freund Michael Goonan. Allerdings dürfte Harry aber zumindest aktuell nicht an der Brünetten interessiert sein: Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, wäre der Boyband-Hottie gerne wieder mit seiner Ex Daisy Lowe (31) zusammen.

Instagram / kcosborne_ KC Osborne im Jahr 2020

Getty Images Musiker Niall Horan

Getty Images Daisy Lowe im Jahr 2018



