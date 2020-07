Schöne Nachrichten von Steven Spielbergs (73) Tochter Destry Allyn. Die Promitochter ist nicht mehr nur für ihren berühmten Papa bekannt. In den vergangenen Jahren hat sich die 23-Jährige auch selbst einen Namen gemacht. Sie arbeitete als Model bereits mit vielen namhaften Designern zusammen. Jetzt sorgt Destry allerdings aus privaten Gründen für Schlagzeilen: Sie hat sich mit dem Schauspieler Genc Legrand verlobt!

Das verkündete die brünette Beauty jetzt selbst über Instagram. Zu einem Knutschfoto mit ihrem Liebsten schrieb sie: "Ach du meine Güte, ich bin verlobt! Ich bin so aufgeregt, mein Leben mit meinem besten Freund zu verbringen! Das ist der beste Tag aller Zeiten. Ich liebe dich so sehr Genc." Mit einem weiteren Schnappschuss präsentierte sie ihren Followern direkt ihren goldenen Diamant-Verlobungsring.

Wie sehr sie in ihr neues Schmuckstück vernarrt ist, bewies Destry nur kurze Zeit später in ihrer Story. In einem kurzen Clip hält die Laufstegschönheit ihren Ring immer wieder demonstrativ in die Kamera. Papa Steven hat sich zu den schönen Neuigkeiten bisher noch nicht geäußert.

Getty Images Steven Spielberg mit seiner Tochter Destry Allyn, 2014

Instagram / destryallyn Destry Allyn Spielbergs Verlobungsring

Getty Images Destry Allyn Spielberg bei der Premiere von "Suspiria"



