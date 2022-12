Steven Spielbergs Tochter Destry wird bald Regiedebüt geben

Steven Spielberg (75) könnte wohl nicht stolzer auf seine Tochter Destry Allyn Spielberg (26) sein. Als jüngstes Kind des mehrfachen Oscar-Preisträgers und seiner Frau Kate Capshaw steht die Schönheit bereits seit vielen Jahren im Rampenlicht. So begleitet sie ihren Vater beispielsweise immer wieder zu großen Events oder gibt ihren Fans im Netz Einblicke in ihren Alltag. Nun verriet Destry, dass sie bald bei ihrem ersten Film Regie führen wird.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 26-Jährige nun ein Foto, mit dem sie die großen Neuigkeiten bekannt gab. "Ich könnte nicht begeisterter und aufgeregter sein, mein Regiedebüt [...] anzukündigen", begann sie unter ihrem Post zu schreiben. Mit der Arbeit an "Four Assassins (And A Funeral)" gehe für sie quasi ein Traum in Erfüllung. Deswegen bedankte sie sich im Anschluss bei allen Beteiligten, "die an meine Vision und Leidenschaft für diesen Film geglaubt haben". In ihrer Story teilte sie dann zudem noch einen Schnappschuss, den sie mit den Worten "Ich bin überglücklich, diesen Film machen zu können" versah.

Augenscheinlich freuten sich auch die Filmproduzenten bereits sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Promi-Nachwuchs. Im Interview mit Deadline erzählte Erica Lee begeistert: "Wir haben Destrys Kurzfilm gesehen und waren beeindruckt." Nachdem das Team erfahren habe, dass sie einen Actionfilm drehen wolle, habe man sich auf die Suche gemacht. "Wir sind gespannt, was ihre einzigartige Stimme dazu beitragen wird", versicherte Erica.

Getty Images Destry Allyn Spielberg im Februar 2020

Getty Images Destry Allyn Spielberg mit ihren Eltern Steven Spielberg und Kate Capshaw, 2022

Getty Images Destry Allyn Spielberg, Tochter von Steven Spielberg

