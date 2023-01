Steven Spielberg freut sich auf Tochter Destrys Regiedebüt

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Steven Spielberg (76) ist einer der bekanntesten Filmregisseure überhaupt: Er ist der kreative Kopf hinter "Jurassic Park" und "Der weiße Hai". Dass auch seine Kinder von seinen Werken nicht unbeeindruckt sind, dürfte klar sein. Wie vor Kurzem bekannt gegeben wurde, tritt Destry (26) nun in die Fußstapfen ihres Vaters. Steven Spielberg ist sehr gespannt auf das Regiedebüt seiner Tochter!

Im "SmartLess"-Podcast äußert Steven: "Ich freue mich so sehr darüber [...], für die ganze Familie ist es aufregend." Die 26-jährige Destry wird bei dem Film "Four Assassins (And A Funeral)" Regie führen – die Tätigkeit sei "etwas, was sie schon immer gern getan hat." Tatsächlich schien es ihrem berühmten Vater aber immer wahrscheinlicher, dass sie eine Karriere als Reiterin anstrebe, obwohl sie "Filme schon immer [liebte]".

Steven offenbart: "Sie kam damals immer ans Set und arbeitete für das Kulissen-Department für 'West Side Story' [...], sie war wirklich jeden Tag am Set." Ein von Destry kreierter Kurzfilm habe laut Spielberg die Produzenten dazu veranlasst, die junge Frau als Regisseurin für "Four Assassins (And A Funeral)" einzustellen.

Getty Images Destry Allyn Spielberg mit ihren Eltern Steven Spielberg und Kate Capshaw, 2022

Getty Images Destry Allyn Spielberg, Tochter von Steven Spielberg

Getty Images Steven Spielberg bei den Golden Globes 2023

