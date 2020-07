Diese Spielerfrau erinnert zahlreiche Fans an eine beliebte Puppe! Jesse Murphy, die mit ihrem Mädchennamen Habermann heißt, ist vor allem als Spielerfrau bekannt: 2016 traten sie und ihr damaliger Langzeitfreund, der australische Footballspieler Marc Murphy, vor den Traualtar. Die Blondine ist allerdings auch auf Instagram sehr aktiv und hat dort inzwischen über 250 Tausend Follower – und die sind anscheinend vor allem von einer Sache fasziniert: Sie finden, dass Jesse einer Barbiepuppe zum Verwechseln ähnlich sieht!

Vor allem unter einem Foto, das das Model in der vergangenen Woche auf Instagram veröffentlicht hatte, tummeln sich die Vergleiche: Auf dem Schnappschuss ist Jesse mit perfekt gestylter, blonder Mähne zu sehen. Doch nicht nur ihre Haare – auch die blauen Augen und das rosafarbene Make-up der Schauspielerin erinnern an die Plastikfigur. Deshalb schreiben zahlreiche Fans nicht nur, dass sie ein "Puppengesicht" habe – Einer kommentiert sogar ganz direkt: "Eine lebensechte Barbie! Du bist atemberaubend!"

Die Ähnlichkeit zu der berühmten Spielzeugpuppe scheint Jesse in die Wiege gelegt worden zu sein – andere Damen sorgen dagegen mithilfe von Schönheitsoperationen dafür, ihr zu ähneln: Valeria Lukyanova legte sich in der Vergangenheit gleich mehrfach unters Messer und konnte ihr Ziel so offenbar erreichen: Sie machte sich als Real-Life-Barbie einen Namen!

Instagram / cestvogue Spielerfrau Jesse Murphy im Juli 2020

Instagram / cestvogue Jesse Murphy im Juni 2020

Instagram / valeria_lukyanova21 Valeria Lukyanova im Juni 2020



