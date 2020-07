Lizzo (32) spricht im Netz offen über die verschiedensten Themen. Vor wenigen Wochen setzte sich die Sängerin auf ihrem Account gegen Bodyshaming ein und richtete sich mit ernsten Worten an ihre Community. Sie machte klar, dass sie nicht trainiere, um dem Körperideal anderer, sondern ihrem eigenen zu entsprechen. Nun widmete sich die "Hustlers"-Darstellerin einer anderen Angelegenheit: ihrer Ernährung. Seit Neustem ist Lizzo nämlich Veganerin. Was isst sie nun den ganzen Tag?

Was auf ihrem Speiseplan steht, verriet die 32-Jährige in mehreren TikTok-Videos. Ihren Tag beginnt sie mit einem Frühstücks-Smoothie aus Kokoswasser, Grünkohl und Spinat, je nach dem, wonach sie sich fühlt, und etwas gefrorenem Obst. Zum Mittagessen bereitet sich die "Juice"-Interpretin einen Salat aus Grünkohl, Rotkohl, Brokkoli, gewürzter Avocado, weißen Zwiebeln und Karotten zu. Abends kommt bei ihr eine Trüffel-Kichererbsen-Pilz-Kugel mit Quinoa und Salatresten auf den Teller. Auch der Nachtisch darf bei Lizzo nicht fehlen. Hierfür mixt sie Erdnussbutter, gefrorene Erdbeeren, Hafer, Hafermilch und Vanilleproteinpulver zu einem Smoothie. "Das ist nicht jeden Tag so, aber es war ein ziemlich durchschnittlicher", erklärte sie.

"Als neuer Veganer genieße ich es, Aromen von Pflanzen und pflanzlichen Proteinen zu erforschen!", schwärmte Lizzo über ihre neu entdeckte Ernährungsweise. Doch der Veganismus sei für sie nicht immer leicht, vor allem was Snacks angeht: "Früher habe ich viele heiße Cheetos (Anm. d. Red.: Käse-Mais-Snack) gegessen, aber das war nicht gut für meinen sauren Magen." Inzwischen habe sie jedoch eine vergleichbare pflanzliche Alternative gefunden.

Instagram / lizzobeeating Musikerin Lizzo

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin



