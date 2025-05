Fiese Spitze von Lizzo: Britney Spears fühlt sich erniedrigt

Die Sängerin Britney Spears (43) ist zutiefst verletzt von einer kürzlich aufgetauchten Aussage ihrer Kollegin Lizzo (37). In einem Video, das viral ging, äußerte sich Lizzo lobend über Musikikone Janet Jackson (59), fügte jedoch hinzu: "Es ist, als ob Britney nur eine Janet-Imitation gemacht hat." Ein Insider äußerte nun gegenüber dem OK-Magazine, dass Britney überrascht und gedemütigt sei. "Für Lizzo zu sagen, Britney habe nur Janet nachgemacht, fühlt sich an wie ein Angriff auf ihre Originalität", so die Quelle weiter.

Mehrfach in ihrer Karriere hatte Britney Janet als Legende geehrt und ihr bei Bühnenauftritten Tribut gezollt. "Sie ist die tiefgründigste und strahlendste Frau zugleich", schwärmte sie einst über ihr Idol. Die Spitze von Kollegin Lizzo traf die 43-Jährige auch deshalb so hart. "Britney ist sehr sensibel – das hat ihre Gefühle wirklich verletzt", erklärte die Quelle weiter. Besonders bitter sei für Britney, dass sie selbst nie ein schlechtes Wort über Lizzo verloren habe.

Nach Jahren, geprägt von rechtlichen Kämpfen und medialer Aufmerksamkeit, sucht Britney mittlerweile vor allem inneren Frieden. Aktuell steckt sie in den Vorbereitungen für ihre mit Spannung erwarteten Memoiren und die dazugehörige filmische Umsetzung. Laut dem Insider schmerzt es die Popsängerin, in solchen Kontroversen genannt zu werden. "Alles, was sie will, ist, in Ruhe gelassen zu werden", sagte die Quelle. Lizzo kämpft derzeit selbst mit rechtlichen Problemen infolge einer Klage früherer Tänzerinnen.

Instagram / lizzobeeating Lizzo, März 2025

Getty Images Britney Spears, MTV Video Music Awards im Jahr 2001

