Lizzo teilt heiße Fotos mit blonder Mähne im Beyoncé-Look

Ein verführerischer neuer Look sorgt bei den Fans von Sängerin Lizzo (37) für Aufsehen! Die 37-jährige Rapperin teilte auf Instagram Fotos, auf denen sie mit einer platinblonden Frisur und glamourösem Make-up verblüffend stark an Beyoncé (43) erinnert. "Nur ein Mädchen und ihre blonde Ära", schrieb die "About Damn Time"-Sängerin zu den Bildern, die sie mit ihren Followern teilte. Als Vergleich veröffentlichte Lizzo selbst sogar ein Foto der 43-jährigen Beyoncé, wodurch die Ähnlichkeit zwischen den beiden Musikerinnen noch deutlicher wurde.

In einem weiteren Foto des Instagram-Posts zeigt sich Lizzo in einem figurbetonten Outfit und wirkt dabei deutlich erschlankt. In einem früheren Interview im Podcast "On Purpose" sprach Lizzo über ihre "bewusste Reise zur Gewichtsreduzierung", die sie seit mehr als einem Jahr dokumentiert. Sie erklärte, dass der sichtbare Wandel ihrer Figur einige überrascht habe, besonders, da sich dieser Prozess langsam vollzog. Trotz der Veränderung bleibt Lizzo eine vehemente Verfechterin von Body-Positivity. "Nicht jeder sieht alles, was du durchmachst", teilte sie offen. Ihr neues Album "Love In Real Life" wurde nach einer Phase von Depression und Unsicherheiten benannt, die sie nach Klagen ihrer ehemaligen Tänzerinnen im Jahr 2023 durchlebte.

Lizzo, die ihren musikalischen Durchbruch 2019 feierte, ist bekannt für ihre unermüdliche Energie und starke Bühnenpräsenz. Doch abseits des Rampenlichts hat sie auch mit schwierigen Zeiten zu kämpfen gehabt. In dem Podcast gestand sie, dass der Tiefpunkt ihrer Depression so belastend war, dass sie zeitweise nicht mehr leben wollte. Nach dieser dunklen Phase und dem Prozess, ihre Ängste zu überwinden, schaffte die Sängerin eine Rückkehr ins Leben und auf die Bühnen. Ihre Fans unterstützen sie dabei, sodass sie heute erneut selbstbewusst auftritt und mit ihrem neuen Look für Furore sorgt.

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Getty Images Lizzo auf der Vanity Fair Oscar Party, März 2025

