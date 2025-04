Lizzo feiert ihren 37. Geburtstag im hautengen Leo-Kleid

Lizzo hat Grund zu feiern. Am Sonntag wurde die Sängerin 37 Jahre alt. Ihren Geburtstag verbrachte die "About Damn Time"-Interpretin in einem tief ausgeschnittenen Kleid mit Leopardenmuster. Dazu trug sie lange Handschuhe und eine aufwendige Hochsteckfrisur. Auf Instagram zeigte sich die Sängerin in dem sexy Outfit und führte einen kleinen Tanz zum Song "Man! I Feel Like A Woman" auf. Obendrein dokumentierte sie ihre Geburtstagsparty, bei der sie mit einem Kuchen überrascht wurde, auf dem die Musikerin im Stil der Anime-Serie "Sailor Moon" abgebildet war.

Für die US-Amerikanerin waren die vergangenen Jahre alles andere als leicht. Ehemalige Mitarbeiterinnen hatten ihr sexuelle Belästigung vorgeworfen, und sie war in einen Gerichtsprozess verwickelt. An ihrem Geburtstag betonte Lizzo nun, wie dankbar sie ihren Freunden und Familienmitgliedern dafür ist, dass sie ihren Ehrentag mit ihr verbracht haben. "Unabhängig von gestern und unabhängig davon, was als Nächstes passieren wird, habe ich in diesem Moment alles, was ich brauche", schwärmte sie im Netz und fügte hinzu: "Ich bin so erfüllt, so glücklich und so tief gesegnet von euch allen."

In letzter Zeit sorgte Lizzo auch mit dem Thema Abnehmen für Schlagzeilen. Die Rapperin konzentriert sich seit mehreren Monaten sehr auf ihre Ernährung und Fitness, wodurch sie einiges an Körpergewicht verloren hat. Auf Social Media berichtete sie ihren Followern im Januar: "Ich habe es geschafft. Heute, als ich auf die Waage gestiegen bin, habe ich mein Zielgewicht erreicht." Insgesamt habe sie ihren Körperfettanteil um 16 Prozent reduziert.

Instagram / lizzobeeating Lizzo an ihrem Geburtstag, April 2025

Getty Images Lizzo bei den Oscars 2025

