Lizzo tanzt im knappen Bikini mit ihren vier Grammys

Sängerin Lizzo (37) hat das Memorial-Day-Wochenende in den USA auf ihre eigene, schrille Weise gefeiert. Auf Instagram teilte die Musikerin am 25. Mai ein Video, das sie tanzend im Sonnenlicht zeigt. Gekleidet in einen gelben Schlangenprint-Bikini, der über einem leuchtend blauen Set getragen wurde, präsentierte sie dabei stolz ihre vier Grammy Awards. Mit ihrem typischen Humor schrieb sie dazu: "Ein kleines Extra fürs Memorial-Day-Wochenende." Zu den goldenen Trophäen gesellten sich auch skurrile Pflanzendekorationen, mit denen Lizzo in dem Video kokett spielte – eine Szene, die bei ihren Fans für Begeisterung sorgte.

Die gelb-blaue Bikinikombination scheint zu einem Favoriten der Musikerin zu avancieren. Bereits vor wenigen Wochen zeigte sie sich in dem auffälligen Look, kombiniert mit einem edlen Pelzmantel, bei einer entspannten Pool-Session. Fans, die die "About Damn Time"-Sängerin für ihre neuen Gewichtsziele bewundern, lobten in den Kommentaren nicht nur ihren Style, sondern auch ihre Hingabe an ihre Wellness-Reise. Lizzo, die im Januar bekannt gab, ihren persönlichen Meilenstein nach einer zweijährigen Transformation erreicht zu haben, verriet im April Details ihres Diätplans. Unter anderem ließ sie ihren regelmäßigen Starbucks-Konsum hinter sich und setzt seitdem auf herzhaftes Frühstück.

Die Bühnenkünstlerin hat in letzter Zeit zudem mit neuen Stylings Aufmerksamkeit erregt. Ihre platinblonden Haare und glamourösen Outfits brachten Vergleiche mit Superstar Beyoncé (43) hervor, was Lizzo schließlich selbst augenzwinkernd aufgriff und mit Fotos unterstrich. Dass die Musikerin keine Angst vor mutigen Veränderungen hat, zeigt auch ihr Label Yitty, für das sie moderne, figurbetonte Designs entwirft. Jüngst sorgte ein sportliches Outfit aus ihrer Kollektion für positives Feedback und bewies, dass Lizzo nicht nur auf der Bühne, sondern auch als Lifestyle-Ikone inspiriert.

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

