Krasser Gewichtsverlust: Lizzo verrät ihre Abnehmtricks

Lizzo (36) sorgt mit ihrem beeindruckenden Gewichtsverlust weiterhin für Gesprächsstoff. Nachdem sie kürzlich ein Foto in rosafarbener Spitzenunterwäsche auf Instagram gepostet hatte, fiel vielen Fans ihr stark verändertes Erscheinungsbild auf. Die Sängerin, die lange als Symbolfigur für Body Positivity und Diversität gefeiert wurde, hat nach eigenen Angaben seit 2023 ihren BMI deutlich gesenkt und rund 16 Prozent ihres Körperfetts verloren. Auf TikTok sprach Lizzo offen darüber, wie sie ihre Ernährung umgestellt und begonnen habe, ihre Kalorienzufuhr bewusster zu steuern – eine Entscheidung, die sie aufgrund ihrer früheren Essgewohnheiten für notwendig gehalten habe.

In dem TikTok-Livestream erzählte die Musikerin, dass sie früher häufig "zwei bis drei große Starbucks-Getränke pro Tag" konsumiert habe – was in der Summe etwa 1200 Kalorien ausgemacht habe. Diese Erkenntnis habe sie nicht nur dazu veranlasst, ihren Kaffeekonsum drastisch zu reduzieren, sondern auch insgesamt achtsamer mit ihrer Ernährung umzugehen. Heute verzichte sie morgens auf zuckerreiche Lebensmittel und greife stattdessen zu nahrhaften, sättigenden Alternativen wie Vollkorntoast mit Mandelbutter. Lizzo betonte dabei, dass es ihr nicht ums Kalorienzählen gehe, vielmehr sehe sie den bewussten Umgang mit Ernährung als ein Werkzeug, um dem "amerikanischen Lebensmittelsystem" entgegenzuwirken und eine gesunde Lebensweise zu etablieren.

Dass Lizzo ihre körperliche Transformation nicht nur als äußere Veränderung begreift, wurde bereits in früheren Interviews deutlich, in denen sie von einer persönlichen "Befreiung" sprach. Für sie war der Weg kein reines Abnehmen, sondern eine tiefgehende Auseinandersetzung mit ihrem Körper und ihrer mentalen Gesundheit. In einem Podcast erklärte sie, dass sie heute ausgeglichener und glücklicher sei – nicht zuletzt, weil sie gelernt habe, auf sich selbst zu hören und ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Auch wenn ihre neue Ausrichtung teils kritisch betrachtet wird, bleibt Lizzo ihrer Botschaft treu, dass Veränderung und Selbstakzeptanz sich nicht ausschließen müssen, sondern gemeinsam möglich sind.

Instagram / lizzobeeating Rapperin Lizzo, März 2025

Instagram / lizzobeeating Lizzo, März 2025

